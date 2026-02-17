Navalny avvelenato il Cremlino | Accusa senza fondamento
L’oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato, secondo un rapporto dell’Unione Europea, che attribuisce la responsabilità al governo di Mosca. La denuncia arriva dopo che Navalny si era sentito male durante un volo in Russia, e le analisi hanno confermato la presenza di una sostanza tossica nel suo organismo. Mosca respinge le accuse, definendole infondate e prive di prove concrete.
Avvelenamento Navalny: l’inchiesta europea accusa il Cremlino, Mosca nega. Il Cremlino è al centro di nuove accuse relative alla morte dell’oppositore russo Alexei Navalny. Un’inchiesta congiunta dei servizi segreti di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi ha rivelato che Navalny sarebbe stato avvelenato con una “tossina rara”, puntando il dito direttamente contro Mosca. Il governo russo ha respinto le accuse come “infondate” e “parziali”, innescando una nuova escalation di tensioni internazionali. Le accuse dell’inchiesta e la reazione del Cremlino. L’inchiesta, che ha richiesto due anni di lavoro, sostiene che il regime russo avesse il “movente, i mezzi e l’opportunità” per avvelenare Navalny mentre era in prigione.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Navalny ucciso con una neurotossina: ecco le prove”: Londra accusa il Cremlino
Londra rivela di aver trovato le prove che collegano il Cremlino alla morte di Navalny, avvenuta due anni fa in Siberia.
Navalny: Collaboratore accusa il Cremlino di eliminazione voluta, una minaccia per il regime soppressa.
Un collaboratore di Navalny afferma che il Cremlino ha pianificato la sua eliminazione, cercando così di eliminare un nemico importante.
Morte oppositore russo Navalny. Il Cremlino: “Senza fondamento l’accusa di averlo avvelenato”
