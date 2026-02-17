Nate con la camicia
Con l’arrivo della primavera, molte persone sentono il bisogno di rinnovarsi, e questa voglia si traduce spesso in nuovi look. Per esempio, alcune scelgono di indossare camicie colorate o di stile più casual, dando così un tocco fresco al proprio abbigliamento. La tendenza cresce tra chi desidera esprimere la propria personalità attraverso piccoli dettagli quotidiani.
V oglia di novità. Con il sospirato avvicinarsi della bella stagione, il desiderio di cambiamento e rinnovamento si fa sempre più intenso. A cominciare dal guardaroba, dove la camicia donna con le ruches si appresta a rivoluzionare con gusto i look della quotidianità. Il dettaglio che fa la differenza: 5 outfit con collana e camicia da provare X Classica e contemporanea, romantica e femminile, la blusa del momento trae ispirazione dal passato per riscrivere il presente. In ufficio, per la sera o in vista di una cerimonia elegante, la camicia da donna con le ruches si prepara a far innamorare fashioniste di ogni età. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Parto in acqua e con sacco amniotico intatto: quando si dice ‘nascere con la camicia’
Ieri sera a Montevarchi, poco dopo le 21,30, un bambino è nato in modo insolito nel punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia.
Edoardo è nato con la camicia. “Un parto insolito ed emozionante”
Mercoledì sera, alle 21.
A Animadora de Torcida e o Nerd: Capítulo Um
Bambine nate con la camicia, due casi a 20 giorni di distanza l'una dall'altra: «Evento rarissimo»PORTOGRUARO Due bimbe nate con la camicia all’ospedale di Portogruaro. Il Punto Nascite della città del Lemene torna a far parlare di sé, questa volta per un doppio evento raro: la nascita, a ... ilgazzettino.it
Sanità Veneto: a Portogruaro 2 bambine 'nate con la camicia'Al punto nascite dell'ospedale di Portogruaro, a distanza di 20 giorni, due bambine - Fatima e Alice - sono 'nate con la camicia', ossia con il sacco integro e pieno di liquido amniotico. Il cordone ... ansa.it
Nati con la camicia - facebook.com facebook