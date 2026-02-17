Nascondeva 80 grammi di cocaina e 50mila euro in contanti

Il 12 febbraio, tra Casale di Scodosia e Montagnana, i carabinieri hanno arrestato un uomo che nascondeva 80 grammi di cocaina e 50.000 euro in contanti. La scoperta è arrivata durante un'operazione di controllo mirata a contrastare lo spaccio di droga nella zona. Gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente e il denaro in un'abitazione isolata, dove si sono recati dopo aver seguito alcune tracce sospette. L’intervento è stato coordinato dal luogotenente Davide Agnello e supportato dai cani dell’unità cinofila di Torreglia.

Il 12 febbraio, tra Casale di Scodosia e Montagnana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este coordinati dal luogotenente Davide Agnello sotto la supervisione del maggiore Vito Franchini, supportati dell'unità Cinofila antidroga di Torreglia "Zico", hanno arresto in flagranza di reato un 32enne residente nella bassa padovana, ritenuto responsabile del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce nell'ambito di una costante attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga, intensificata in particolare nell'area del montagnanese dove, già la scorsa settimana, era stato arrestato in flagranza un cittadino marocchino nella zona confinante di Minerbe (Verona).