Narrativa e musica live guidano il nuovo appuntamento con I pomeriggi del bicchiere

Il nome di Bertinoro torna protagonista di un evento culturale perché la rassegna

Per il nuovo appuntamento della rassegna culturale "I Pomeriggi del Bicchiere", promossa dal Comune di Bertinoro, domenica 22 febbraio, alle ore 15.30, al teatro Novelli si torna a parlare di scuola grazie alla presenza della scrittrice e insegnante Miriam D'Ambrosio che presenterà il suo romanzo "Fuori non è ancora così" (Rubettino, 2025), in dialogo con il giornalista del Giornale Vittorio Macioce. Attingendo alla propria esperienza professionale, D'Ambrosio getta uno sguardo intenso e toccante sulla vita in una classe multietnica, tra sogni, sfide e amicizie.

