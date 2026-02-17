Narrativa e musica live guidano il nuovo appuntamento con I pomeriggi del bicchiere
Il nome di Bertinoro torna protagonista di un evento culturale perché la rassegna
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Per il nuovo appuntamento della rassegna culturale "I Pomeriggi del Bicchiere”, promossa dal Comune di Bertinoro, domenica 22 febbraio, alle ore 15.30, al teatro Novelli si torna a parlare di scuola grazie alla presenza della scrittrice e insegnante Miriam D’Ambrosio che presenterà il suo romanzo "Fuori non è ancora così" (Rubettino, 2025), in dialogo con il giornalista del Giornale Vittorio Macioce. Attingendo alla propria esperienza professionale, D’Ambrosio getta uno sguardo intenso e toccante sulla vita in una classe multietnica, tra sogni, sfide e amicizie.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Musica, letteratura e degustazioni: gli ingredienti della nuova edizione dei "Pomeriggi del bicchiere"
I "Pomeriggi del bicchiere" celebrano la Giornata della Memoria insieme all'autore Paolo Rodari e alla musica dei CantalunaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla musica di Eterea alla festa di Carnevale, Porto Recanati protagonista; Goblin Party - Once Upon A Time; Fuori Nevica, il ritorno all’essenza di Radiosuoff; Maynard James Keenan: L’alienazione è ancora qui – Il ritorno post-punk dei Puscifer.
Serata di musica, di spaghetti e di baci. Serata per noi due Francesco Musante Serigrafia polimaterica Un’opera poetica e narrativa, ricca di dettagli e simboli tipici dell’immaginario di Musante. Tra colori vivaci, parole e personaggi sognanti, prende vit facebook