Napoli – Poggioreale | qui lo fanno tutti è la normalità 13 allacci abusivi scoperti dai Carabinieri
I Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”. Durante un blitz nella periferia orientale, i militari hanno identificato numerosi casi di furto di energia, tra case e negozi, portando a 13 denunce. Un negozio di alimentari e alcune abitazioni sono stati trovati collegati illegalmente alla rete elettrica pubblica.
Periferia orientale sotto controllo: 13 denunce per furto di energia elettrica tra case e negozi. 13 tra attività commerciali e abitazioni controllate, 13 allacci abusivi alla rete elettrica. E’ questo il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto effettuati nella periferia orientale della città. Il danno? Decine di migliaia di euro. La giustificazione più ripetuta dalle persone controllate? “ qui lo fanno tutti, è la normalità”. I militari della Compagnia di Poggioreale insieme al personale tecnico Enel hanno controllato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
"Qui lo fanno tutti, è la normalità": carabinieri scoprono appartamenti e negozi con allacci elettrici abusivi
A Poggioreale, i carabinieri hanno trovato tredici allacci elettrici abusivi, un fatto che riguarda molti residenti che collegano illegalmente le abitazioni alla rete.
San Pancrazio, scoperti allacci abusivi di luce e gas in un condominio: denunciato il proprietario
A San Pancrazio, durante un intervento per una sospetta fuga di gas, sono stati individuati allacci abusivi di luce e gas in un condominio.
Napoli, una strada per Giorgio Ascarelli: è a Poggioreale dove fece costruire lo stadioA Napoli nasce via Giorgio Ascarelli. La città dedica una strada del quartiere Poggioreale, nella zona orientale del capoluogo campano, all'imprenditore e dirigente sportivo il cui impegno e la cui ... ilmattino.it
Napoli, muro pericolante a Poggioreale: allarme per verificare la staticitàAllarme a Poggioreale, nella zona orientale di Napoli, dove desta preoccupazione il muro di cinta di un'area comunale particolarmente dissestato. SOS sicurezza da parte di un consigliere municipale ... ilmattino.it
