I Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”. Durante un blitz nella periferia orientale, i militari hanno identificato numerosi casi di furto di energia, tra case e negozi, portando a 13 denunce. Un negozio di alimentari e alcune abitazioni sono stati trovati collegati illegalmente alla rete elettrica pubblica.

Periferia orientale sotto controllo: 13 denunce per furto di energia elettrica tra case e negozi. 13 tra attività commerciali e abitazioni controllate, 13 allacci abusivi alla rete elettrica. E’ questo il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto effettuati nella periferia orientale della città. Il danno? Decine di migliaia di euro. La giustificazione più ripetuta dalle persone controllate? “ qui lo fanno tutti, è la normalità”. I militari della Compagnia di Poggioreale insieme al personale tecnico Enel hanno controllato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli – Poggioreale: “qui lo fanno tutti, è la normalità”, 13 allacci abusivi scoperti dai Carabinieri

A Poggioreale, i carabinieri hanno trovato tredici allacci elettrici abusivi, un fatto che riguarda molti residenti che collegano illegalmente le abitazioni alla rete.

A San Pancrazio, durante un intervento per una sospetta fuga di gas, sono stati individuati allacci abusivi di luce e gas in un condominio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.