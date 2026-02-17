Napoli – Poggioreale |   qui lo fanno tutti è la normalità 13 allacci abusivi scoperti dai Carabinieri

I Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”. Durante un blitz nella periferia orientale, i militari hanno identificato numerosi casi di furto di energia, tra case e negozi, portando a 13 denunce. Un negozio di alimentari e alcune abitazioni sono stati trovati collegati illegalmente alla rete elettrica pubblica.

Periferia orientale sotto controllo: 13 denunce per furto di energia elettrica tra case e negozi. 13 tra attività commerciali e abitazioni controllate, 13 allacci abusivi alla rete elettrica. E’ questo il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto effettuati nella periferia orientale della città. Il danno?  Decine di migliaia di euro. La giustificazione più ripetuta dalle persone controllate? “ qui lo fanno tutti, è la normalità”. I militari della Compagnia di Poggioreale insieme al personale tecnico Enel hanno controllato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

"Qui lo fanno tutti, è la normalità": carabinieri scoprono appartamenti e negozi con allacci elettrici abusivi

A Poggioreale, i carabinieri hanno trovato tredici allacci elettrici abusivi, un fatto che riguarda molti residenti che collegano illegalmente le abitazioni alla rete.

