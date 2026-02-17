Napoli non arrivano buone notizie su Rrahmani | c' è una lesione di alto grado

Amir Rrahmani si infortuna a causa di una lesione di alto grado, e questa notizia preoccupa il Napoli. Il difensore kosovaro si è fatto male durante l’allenamento e ora rischia di stare fuori per diverse settimane. La squadra dovrà fare i conti con questa perdita importante in un momento delicato della stagione.

Non c'è pace per il Napoli sul fronte infortuni. Antonio Conte, infatti, rischia di perdere per non poco tempo anche un'altra pedina fondamentale come Amir Rrahmani. Il calciatore - riferisce il club partenopeo - ha già iniziato l'iter riabilitativo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Conte: "Champions, Europa League o Conference. In 13 partite capiremo il nostro futuro" Di Lorenzo, come è andato l'intervento. Il capitano sui social: "Non tutti sanno una cosa" Conte: "Champions, Europa League o Conference. In 13 partite capiremo il nostro futuro" Stadio inadeguato, la testimonianza: "Uno striscione ci ha impedito di vedere la partita.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, tegola Rrahmani: lesione di alto grado al bicipite femoraleAmir Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento del Napoli, provocando preoccupazione tra i tifosi.

Rrahmani, lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra (rischia due mesi di stop)Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Napoli e Roma, perché ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.