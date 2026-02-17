Napoli l' incendio al Sannazaro visto da un balcone

Un residente di Napoli ha filmato l’incendio al teatro Sannazaro, provocato da un guasto elettrico, che si è sviluppato ieri sera. Il video mostra le fiamme alte e il fumo nero che si alza dal palcoscenico, attirando l’attenzione di chi passava vicino. La scena si è svolta in pieno centro, creando grande paura tra i passanti.

Le immagini impressionanti del rogo al teatro Sannazaro, a Napoli, registrate da un residente affacciato al balcone lasciano senza parole. L'aria satura di fumo ha provocato l'intossicazione di quattro persone che sono state ricoverate in codice giallo in ospedale. La cupola dell'auditorium è stata distrutta dalle fiamme ed è crollata sulla platea del teatro. Cinque squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e i residenti della zona sono stati evacuati.