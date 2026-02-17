Napoli infortunio Rrahmani | lesione di alto grado alla coscia sinistra
Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita di domenica sera al Maradona, a causa di una lesione grave alla coscia sinistra. Il difensore del Napoli si è fermato improvvisamente in campo, costringendo i medici a intervenire subito. L’entità dell’infortunio potrebbe tenere fuori il giocatore per diverse settimane.
Una pessima notizia per Amir Rrahmani e il Napoli: altro infortunio importante per il difensore centrale azzurro che si era fermato domenica sera al Maradona, durante l'ultimo match di campionato contro la Roma. Il difensore si è sottoposto questa mattina ad accertamenti per l'infortunio alla Clinica Pineta Grande, esami che hanno evidenziato una lesione lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Napoli, Champions: la spinta di Conte Per Rrahmani è già cominciato l'iter per il recupero: il kosovaro - che aveva saltato già 13 partite per infortunio fin qui in stagione - potrebbe a questo punto saltare le prossime 8-10 settimane, rientrando in pratica per il finale di stagione a disposizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Infortunio Rrahmani, altro stop in casa Napoli: lesione di alto grado alla coscia sinistra per il difensoreIl difensore del Napoli, Rrahmani, si ferma ancora a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra, scoperta dopo l’ultimo incontro contro la Roma.
Rrahmani, lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra (rischia due mesi di stop)Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Napoli e Roma, perché ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.
NAPOLI ROMA 2-2INFORTUNIO RRAHMANI LE ULTIME ALISSON SANTOS E SPINAZZOLA GOL
Argomenti discussi: Napoli, Conte non può sorridere: per Rrahmani lesione di alto grado, previsto un lungo stop; Infortunio Rrahamani: i tempi di recupero previsti per il rientro; INFORTUNIO RRAHMANI, LA PRIMA DIAGNOSI: IL RISCHIO È QUELLO DI UN NUOVO STOP; Rrahmani, procura il rigore su Wesley e si fa male: out al 72' di Napoli-Roma.
Napoli, lesione di alto grado al bicipite femorale per RrahmaniIl difensore kosovaro si ferma per la terza volta da inizio stagione. Per la trasferta di Bergamo, Conte punta a recuperare McTominay ... rainews.it
Napoli, lesione al bicipite femorale per RrahmaniNAPOLI – Brutte notizie per il Napoli sul fronte difensivo. Dopo l’infortunio riportato durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto questa mattina a una serie di esami strumentali ... marigliano.net
TEGOLA RRAHMANI: LESIONE DI ALTO GRADO AL BICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRA Il difensore kosovaro dovrebbe essere indisponibile per almeno due mesi dopo l'infortunio rimediato in Napoli-Roma #sscnapoli #rrahmani facebook
. @sscnapoli, infortunio Rrahmani: lesione di alto grado alla coscia sinistra x.com