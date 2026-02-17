Napoli infortunio Rrahmani | lesione di alto grado alla coscia sinistra

Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita di domenica sera al Maradona, a causa di una lesione grave alla coscia sinistra. Il difensore del Napoli si è fermato improvvisamente in campo, costringendo i medici a intervenire subito. L’entità dell’infortunio potrebbe tenere fuori il giocatore per diverse settimane.

Una pessima notizia per Amir Rrahmani e il Napoli: altro infortunio importante per il difensore centrale azzurro che si era fermato domenica sera al Maradona, durante l'ultimo match di campionato contro la Roma. Il difensore si è sottoposto questa mattina ad accertamenti per l'infortunio alla Clinica Pineta Grande, esami che hanno evidenziato una lesione lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Napoli, Champions: la spinta di Conte Per Rrahmani è già cominciato l'iter per il recupero: il kosovaro - che aveva saltato già 13 partite per infortunio fin qui in stagione - potrebbe a questo punto saltare le prossime 8-10 settimane, rientrando in pratica per il finale di stagione a disposizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

