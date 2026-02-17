Napoli incendio al Teatro Sannazaro | crollata la cupola dell' edificio

Un incendio ha completamente distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo della cupola. Le fiamme sono divampate nella notte, probabilmente a causa di un corto circuito, e hanno rapidamente avvolto l’edificio storico. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvare la struttura. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno assistito impotenti alla devastazione.

Un devastante incendio ha divorato il teatro Sannazaro di Napoli, completamente distrutto dalle fiamme. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa potrebbe essere riconducibile ad un corto circuito che ha innescato il rogo, iniziato durante la notte. I Vigili del Fuoco intervenuti non hanno potuto evitare che il teatro venisse inghiottito dal fuoco. L'incendio che ha interessato lo stabile ha causato anche il crollo di alcuni solai, rendendo necessaria l'evacuazione delle famiglie che abitano nello stabile. Dall'interno del teatro si leva ancora una densa nube grigia. Spaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui cupola è crollata sulla platea. Sono state intossicate quattro persone. L'ipotesi è quella di un cortocircuito. Il Teatro Sannazaro è simbolo di Cultura, Arte, Tradizione, Storia per la città di Napoli, teatro dove si sono esibiti artisti da Eduardo a Pirandello.