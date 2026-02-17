Napoli in fiamme | un incendio divora lo storico Teatro Sannazaro

Un incendio ha divorato lo storico Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo della cupola e lasciando quattro persone intossicate. Le fiamme si sono poi propagate velocemente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La notte scorsa, le squadre di soccorso sono arrivate sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La struttura, che risale al XIX secolo, era molto frequentata prima dell’incendio.

Un incendio devastante ha distrutto lo storico teatro napoletano provocando quattro intossicati e il crollo della cupola sulla platea Via Chiaia si è risvegliata sotto una coltre di fumo denso e acre che ha squarciato il silenzio dell'alba. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito duramente il Teatro Sannazaro, uno dei simboli culturali più amati di Napoli. Le fiamme sono divampate violentemente nelle prime ore del mattino e hanno richiesto l'intervento immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.