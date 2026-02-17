Napoli in fiamme il Teatro Sannazaro Evacuati residenti

Un incendio ha coinvolto il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni sia all’edificio che alle strutture circostanti. Le fiamme sono divampate nella notte, costringendo alcune famiglie nei palazzi vicini a lasciare le proprie case per sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.