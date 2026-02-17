Napoli ferito a coltellate a una gamba il figlio dell’influencer Rita De Crescenzo

A Napoli, il figlio dell’influencer Rita De Crescenzo è stato ferito a una gamba durante un’aggressione con un coltello avvenuta a Montesanto. La lite, nata forse per motivi legati a questioni di strada, si è trasformata in un episodio violento che ha lasciato il giovane con una ferita da arma da taglio. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sulla dinamica dell’accaduto.

Agguato a Napoli: Ferito il Figlio dell'Influencer Rita De Crescenzo. Napoli è stata teatro di un episodio di violenza che ha visto coinvolto il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo, colpito da un'aggressione con un'arma da taglio nella zona di Montesanto. Il giovane è stato soccorso e ha ricevuto cure presso l'ospedale Pellegrini, dove è stato stabilizzato. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per accertare la dinamica dell'evento e individuare i responsabili, in un contesto di tensioni tra i quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia. Dinamica dell'Aggressione e Indagini in Corso.