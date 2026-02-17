Napoli | +Europa incendio Sannazaro duro colpo a cultura città Attivarsi subito per recupero

L'incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, causato da un corto circuito durante i lavori di ristrutturazione, ha danneggiato gravemente il palcoscenico e molte delle decorazioni originali. La notizia si diffonde velocemente tra artisti e cittadini, preoccupati per il futuro di uno dei luoghi più rappresentativi della scena teatrale locale. Un intervento immediato sarà necessario per salvare ciò che resta dell'edificio e garantire la riapertura.

"L'incendio che ha colpito lo storico Teatro Sannazaro rappresenta un grave colpo per la cultura della città di Napoli. Esprimiamo solidarietà a lavoratori, artisti e cittadini legati a questo importante presidio culturale. Un ringraziamento va al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento. Chiediamo al Comune di Napoli e alla Regione Campania di attivarsi rapidamente per accertare le cause dell'accaduto e avviare un percorso di recupero della struttura. La tutela dei luoghi della cultura deve restare una priorità per il territorio e per le istituzioni".