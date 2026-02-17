Napoli corsa contro il tempo per Tommasino | Meloni in contatto nuovo cuore cercato supporto dal Bambino Gesù
Giorgia Meloni ha chiamato questa mattina la madre di Tommasino, un bambino di due anni in gravi condizioni al Monaldi di Napoli, dopo un incidente che ha reso difficile un possibile trapianto di cuore. La presidente del Consiglio si è messa in contatto con la famiglia per offrire supporto e aiuti concreti. Nel frattempo, i medici cercano un nuovo cuore per salvare il bambino, mentre il Bambino Gesù di Roma si prepara a intervenire con un eventuale supporto.
Dramma al Monaldi: La Telefonata di Meloni e la Corsa Contro il Tempo per un Bambino di Due Anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato questa mattina alla madre di Tommasino, un bambino di due anni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli, a seguito di un grave incidente che ha compromesso la possibilità di un trapianto di cuore. La chiamata, confermata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, è un gesto di vicinanza in una situazione disperata e sottolinea l’attenzione del governo verso un caso che ha scosso l’opinione pubblica italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trapianto cardiaco per Tommasino: contrasti medici e attesa infinita, il Bambino Gesù frena l’operazione.Tommasino, un bambino di sette anni, aspetta da mesi un trapianto di cuore, ma l’ospedale Bambino Gesù ha deciso di fermare temporaneamente l’intervento.
Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustiziaLe condizioni cliniche di Tommaso, due anni e 3 mesi, che il 23 dicembre scorso ha subìto il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli, alle ore 19 di oggi (16 febbraio, ndr) ... msn.com
Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madreDel caso hanno parlato oggi il Ministro della Salute Schillaci e il Presidente dela Regione Fico, Meloni:avrete giustizia procedono le relazioni della regione e del ministero ... rtl.it
