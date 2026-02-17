Napoli Centrale maxi controlli della Polizia | quattro arresti in stazione

A Napoli Centrale, la polizia ha effettuato un maxi controllo che ha portato all’arresto di quattro persone. Durante l’operazione “Stazioni Sicure”, gli agenti hanno fermato due uomini con precedenti e condannati in via definitiva, un giovane trovato in possesso di droga e un altro che aveva appena rubato in un negozio vicino. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri, che hanno assistito alle manette.

Operazione "Stazioni Sicure" a Napoli Centrale: due arresti per provvedimenti di carcerazione, uno per droga e uno per furto. Controlli rafforzati nello scalo ferroviario. Napoli – Prosegue l'attività di vigilanza della Polizia di Stato all'interno del plesso ferroviario di Napoli Centrale. Nel corso della settimana appena trascorsa, i controlli hanno portato all' arresto di quattro persone nell'ambito dei servizi di sicurezza predisposti per contrastare reati predatori e garantire l'incolumità dei viaggiatori. L'operazione rientra nel dispositivo "Stazioni Sicure", coordinato dal Compartimento Polfer per la Campania.