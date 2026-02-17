Napoli altro che giovanili spoglie | occhio a Tambaro

Il nome di Tambaro ha fatto notizia perché il giovane talento del Napoli ha segnato un gol decisivo in una partita importante, attirando l’attenzione su di lui. La sua prestazione ha dimostrato che il settore giovanile azzurro può ancora sfornare giocatori pronti a fare la differenza in prima squadra. In passato, molti hanno criticato il vivaio partenopeo, sostenendo che non abbia prodotto abbastanza giovani capaci di emergere. Tuttavia, l’azione di Tambaro mostra che ci sono ancora giovani promettenti pronti a dimostrare il proprio valore.

È un tema che torna spesso tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto quando si guarda alle altre grandi società italiane che riescono a valorizzare meglio i propri giovani. Eppure, dire che il vivaio del Napoli sia del tutto improduttivo forse è un'esagerazione. Nelle squadre giovanili ci sono ragazzi interessanti che stanno crescendo e che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante in futuro. Tra questi c'è il nome di Mario Tambaro, giovanissimo centrocampista che sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche. Tambaro si è messo in mostra per la sua abilità nel dribbling, per la visione di gioco e per una personalità sorprendente rispetto alla sua età (classe 2012).

Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhioUn giovane romano di 24 anni, ferito due volte durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, ha subito gravi conseguenze a causa dei petardi.

