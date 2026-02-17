Napoli-Alisson spuntano già le cifre del riscatto | i dettagli dell’accordo con lo Sporting

Alisson ha attirato l’attenzione dei media dopo aver lasciato il campo nella partita di domenica contro la Roma, perché si sono diffuse le cifre del suo possibile riscatto. Secondo alcune fonti, lo Sporting potrebbe ricevere circa 10 milioni di euro se deciderà di vendere il portiere brasiliano. La trattativa tra i club è in corso, e il club portoghese ha già mostrato interesse a cedere il giocatore. Alisson, entrato nel secondo tempo, ha dimostrato grande sicurezza tra i pali e ha contribuito al pareggio finale con alcune parate decisive.

Entrato intorno al minuto 70 nella delicata sfida di domenica contro la Roma, il brasiliano si è caricato sulle spalle il peso offensivo azzurro, con giocate di altissimo livello tecnico colmate poi con il gol del 2-2 finale. Sprazzi di caratteristiche che a questo Napoli mancano dopo l’infortunio di Neres, con l’idea della società già di blindarlo versando la cifra richiesta dallo Sporting per cederlo a titolo definitivo. La dirigenza è già a lavoro per prendere il brasiliano: ecco la cifra per acquistarlo. Ha decisamente lasciato il segno in poco più di 51 minuti in maglia azzurra. Prima Como in Coppa Italia, con uno dei penalty realizzati durante la lotteria dei rigori, e poi certamente Roma, con la rete che tiene lontani proprio i giallorossi in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Alisson, spuntano già le cifre del riscatto: i dettagli dell’accordo con lo Sporting Napoli vicino ad Alisson Santos: accordo con lo Sporting, cifre e formula Napoli sta per chiudere l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting. Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Alisson, spuntano già le cifre del riscatto: i dettagli dell’accordo con lo Sporting; Napoli, doppio rebus McTominay: rientra in gioco contro la Roma, ma il rinnovo scotta; Non è giallo, ma.... Clamoroso DAZN: svelato il labiale di Lautaro a Kalulu; Serie A, lunedì assemblea di Lega per l'acquisto di Fantacalcio: non tutti i club d'accordo, le cifre. Napoli pazza di Alisson Santos: «Qui è tutto bellissimo»Ieri mattina, al risveglio, non si è chiesto se fosse tutto vero. In fondo, Alisson Santos sapeva già bene come fare. Il gol all’esordio in campionato con il Napoli ... ilmattino.it MR Z - Napoli, Alisson spaccapartite!NAPOLI - Buongiorno. Sono Alisson de Almeida Santos, sono brasiliano, ho 23 anni. E sono uno spaccapartite. Il ragazzo di Itapetinga, una cittadina di 70 mila abitanti nello stato federale di Bahia, s ... napolimagazine.com Il Napoli scopre Alisson Santos. Attesa per gli esami di Rrahmani. Il brasiliano decisivo contro la Roma, il kosovaro si fa male nell'azione del rigore. Avellino: attesa per il sostituto di Biancolino - facebook.com facebook Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli. L'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkyCalcioClub x.com