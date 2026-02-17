Musetti salta anche Acapulco | rientro rimandato dopo nuovi controlli
Lorenzo Musetti non parteciperà più al torneo di Acapulco a causa di nuovi controlli medici che hanno evidenziato ancora problemi alla schiena. Il tennista italiano ha dovuto interrompere gli allenamenti e rimandare il rientro in campo, dopo aver dovuto ritirarsi durante la partita contro Djokovic agli Australian Open. La sua ripresa si allunga di qualche settimana.
Il tennista azzurro costretto a prolungare la riabilitazione dopo il ritiro contro Djokovic agli Australian Open. Niente ATP 500 di Acapulco: "Devo continuare il percorso prima di tornare in campo". Si allungano i tempi per il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Dopo lo stop nel quarto di finale dell'Australian Open contro Novak Djokovic e la rinuncia ai tornei sudamericani sulla terra battuta, il carrarino ha annunciato che non prenderà parte nemmeno all'ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana. La decisione è arrivata al termine di nuovi accertamenti medici, che hanno indicato la necessità di proseguire la riabilitazione prima di tornare a competere.
Lorenzo Musetti salterà anche il torneo di Acapulco: il toscano continua la sua riabilitazione
Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo di Acapulco perché sta ancora recuperando da un infortunio.
Musetti, Acapulco saltata: l’adduttore ancora ko, a rischio la stagione sulla terra battuta. Recupero cauto.
Lorenzo Musetti non partecipa ad Acapulco perché il suo problema all'adduttore non si è ancora risolto.
