Musetti salta anche Acapulco | rientro rimandato dopo nuovi controlli

Lorenzo Musetti non parteciperà più al torneo di Acapulco a causa di nuovi controlli medici che hanno evidenziato ancora problemi alla schiena. Il tennista italiano ha dovuto interrompere gli allenamenti e rimandare il rientro in campo, dopo aver dovuto ritirarsi durante la partita contro Djokovic agli Australian Open. La sua ripresa si allunga di qualche settimana.

Il tennista azzurro costretto a prolungare la riabilitazione dopo il ritiro contro Djokovic agli Australian Open. Niente ATP 500 di Acapulco: “Devo continuare il percorso prima di tornare in campo”. Si allungano i tempi per il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Dopo lo stop nel quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic e la rinuncia ai tornei sudamericani sulla terra battuta, il carrarino ha annunciato che non prenderà parte nemmeno all’ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana. La decisione è arrivata al termine di nuovi accertamenti medici, che hanno indicato la necessità di proseguire la riabilitazione prima di tornare a competere.🔗 Leggi su Sportface.it

Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo di Acapulco perché sta ancora recuperando da un infortunio.

Lorenzo Musetti non partecipa ad Acapulco perché il suo problema all’adduttore non si è ancora risolto.

