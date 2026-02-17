Nel cuore di Motorvalley, Arturo, Elena e Blu hanno visto svanire quasi tutto, ma la passione per le automobili li spinge avanti. Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza interpretano tre persone che cercano di ricostruire la loro vita, alimentate dall’adrenalina dei motori e dalla voglia di riscatto. La loro storia si svolge tra sogni di rivincita e il rumore dei motori che non smettono di pulsare.

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.🔗 Leggi su Today.it

Motorvalley su Netflix come finisce: spiegazione finale e stagione 2Dall’11 febbraio 2026, la serie TV italiana

“Motorvalley”, intervista a Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina ForzaImola si prepara a diventare ancora una volta il palcoscenico di una serie TV.

MOTORVALLEY Trailer (2026)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.