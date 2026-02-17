Mostra temporanea In una teca anche la ’Pace di Dante’
L’Archivio di Stato della Spezia ha aperto una mostra temporanea dove si può ammirare anche la ‘Pace di Dante’. Il documento, di grande valore storico, si trova in una teca al centro dell’esposizione. La mostra si svolge nella nuova sede di via Roma 111, attirando molti visitatori curiosi di scoprire pezzi unici del passato.
Un documento di straordinaria importanza 'brilla' al centro della mostra temporanea allestita nella nuova sede dell'Archivio di Stato della Spezia, in via Roma 111. E' la cosiddetta 'Pax Dantis' ovvero 'la Pace di Castelnuovo': un documento del 1306 che porta la firma del sommo poeta attestandone la presenza in Lunigiana, in qualità di procuratore dei marchesi Malaspina di Fosdinovo, per la stipula della pace con il vescovo di Luni, Antonio da Camilla. "E' un documento di eccezionale importanza – rivela la direttrice dell'Archivio, Francesca Nepori – anche perché proviene dall' archivio notarile di Sarzana, andato completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale.
