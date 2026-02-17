Morto Jesse Jackson pioniere dei diritti civili

Jesse Jackson è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a problemi di salute. La sua scomparsa rappresenta un momento importante per i movimenti di lotta per l’uguaglianza negli Stati Uniti. Jackson aveva dedicato la vita a combattere contro le ingiustizie e aveva partecipato a numerose manifestazioni per i diritti civili, diventando un simbolo nazionale.

Addio a Jesse Jackson, icona americana della lotta per i diritti civili. Candidato due volte alla Casa Bianca, aveva 84 anni. Servizio di Barbara Masulli TG2000. Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, pioniere per i diritti civiliIl reverendo Jesse Louis Jackson è morto a 84 anni, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili. È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civiliJesse Jackson è morto a causa di problemi di salute legati all'età, lasciando un segno profondo nel movimento per i diritti civili. Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, pioniere per i diritti civiliCollaboratore di Martin Luther King negli anni '60, era stato ricoverato in ospedale negli ultimi mesi ed era sotto osservazione per paralisi sopranucleare progressiva. Addio al reverendo Jesse Jackson: pioniere dei diritti civili e due volte candidato alla Casa BiancaÈ morto martedì 17 febbraio, all'età di 84 anni, il reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato. Uno dei discorsi più simbolici del reverendo Jesse Jackson, morto oggi all'età di 88 anni, è quello pronunciato alla Convention democratica del 1988 ad Atlanta. Un intervento in cui ha raccontato le sue origini umili, la difficoltà di sopravvivere in una America. E' morto Jesse Jackson, eroe dell'Altra America, il simbolo di tutto ciò che odiano i suprematisti bianchi che sostengono Trump. Oggi gli omaggi tenderanno a edulcorare la radicalità del suo impegno politico. Dagli anni '60 è stato un instancabile attivista.