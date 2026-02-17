Morto il grande documentarista Wiseman
Frederick Wiseman è scomparso ieri a 96 anni, vittima di un lungo declino di salute. La notizia arriva dalla sua casa di Boston e dalla sua casa di produzione, Zipporah Films, che confermano la morte del regista noto per i suoi film che approfondiscono la vita sociale americana. Wiseman, celebre per aver rivoluzionato il documentario, lasciò un segno indelebile nel cinema con opere che spesso duravano ore e si concentravano sui dettagli quotidiani.
4.08 E' morto ieri a 96 anni il grande documentarista,regista e produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. Fra i tanti premi ricevuti,il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l'Oscar alla carriera nel 2017. I suoi film, da Titicut Follies (1967) al suo lavoro più recente, Menus Plaisirs Les Troisgros (2023), sono celebrati per la loro complessità, la potenza narrativa.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
