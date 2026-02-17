Morto il grande documentarista Wiseman

4.08 E' morto ieri a 96 anni il grande documentarista,regista e produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. Fra i tanti premi ricevuti,il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l'Oscar alla carriera nel 2017. I suoi film, da Titicut Follies (1967) al suo lavoro più recente, Menus Plaisirs Les Troisgros (2023), sono celebrati per la loro complessità, la potenza narrativa.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, dopo aver dedicato la vita al cinema documentaristico.

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, causato da problemi di salute legati all’età avanzata.

