Morte di Beatrice al setaccio la villetta di Montenero

Beatrice è morta, e ora gli investigatori stanno esaminando attentamente la villetta di Montenero per capire cosa è successo. La polizia ha già raccolto numerose testimonianze e sta analizzando gli oggetti trovati sulla scena. Sono stati sequestrati anche alcuni dispositivi elettronici, nella speranza di trovare indizi utili.

Montenero, l’Indagine sulla Morte di Beatrice si Concentra sulla Villetta: Al Setaccio le Dinamiche Familiari. Bordighera, Imperia – Prosegue senza sosta l’indagine sulla morte di Beatrice, una bambina di pochi anni ritrovata senza vita all’inizio di febbraio. I carabinieri del Ris, coordinati dal nucleo investigativo di Imperia, stanno effettuando un minuzioso sopralluogo nella villetta di Montenero, dove la piccola viveva con la madre, Emanuela Aiello, attualmente in stato d’arresto con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e le sue sorelle di 8 e 9 anni. L’obiettivo è ricostruire le ultime ore di vita della bambina e accertare le dinamiche che hanno portato alla sua tragica scomparsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Morte di Beatrice, «La mamma ha mentito»Beatrice è morta dopo che la madre le ha somministrato una sostanza sconosciuta, una decisione che ora si indaga come possibile causa dell’omicidio preterintenzionale.

