Morta dopo le ustioni stava preparando dei liquori

Una donna è morta dopo aver subito gravi ustioni mentre preparava dei liquori. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in un appartamento di Dongo, quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione passando da un balcone al secondo piano. La donna si trovava in condizioni critiche da subito, e le ferite riportate sono state fatali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto salvarla.

Era già in condizioni disperate quando i vigili del fuoco l'hanno raggiunta domenica pomeriggio, passando da un balcone al secondo piano di una palazzina affacciata su piazzetta Rubini, in centro a Dongo. A quel soccorso, Lucia Magni, pensionata di 91 anni è sopravvissuta solo poche ore. La sua vita si è arrestata nel Reparto Grandi ustionati dell' ospedale milanese di Niguarda. Vittima di un tragico incidente domestico avvenuto mentre era da sola in casa, domenica verso le 15. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dai carabinieri durante il sopralluogo, la donna stava preparando liquori artigianali, e in particolare un limoncello.