Monza in vino all' U-Power Stadium

A Monza, l’evento “In vino” si tiene all’U-Power Stadium per due giorni, attirando appassionati di vino e produttori locali. La manifestazione nasce dal desiderio di far conoscere i vini delle vigne della zona e di creare un’occasione di confronto tra chi lavora la terra con passione. Durante l’evento, i visitatori possono assaggiare diverse varietà e ascoltare le storie di chi coltiva le uve ogni giorno.

L'evento si svolgerà sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 12 alle 20. Acquistando il kit degustazione si potranno assaggiare e scoprire moltissime etichette di piccoli produttori da tutta Italia, in un percorso sensoriale che va dalla montagna al mare, dalle isole alle colline. Alle degustazioni sarà possibile abbinare street food di qualità per un'esperienza completa. Le degustazioni vino sono tutte incluse, mentre la somministrazione di cibo degli stand street food è extra.

Leggi anche: Serie B, fischio d’inizio alle 15 all’U-Power Stadium. Monza con il pericolante Sudtirol: "Ma sarà una partita insidiosa»

Inter Torino, Infantino ospite speciale all’U-Power Stadium di Monza per il quarto di Coppa ItaliaIl presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto visita all’U-Power Stadium di Monza per seguire da vicino il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

