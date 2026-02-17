Monza | ex centro Rai rinasce come hospice pediatrico Casa dei Sogni per curare e accogliere bambini e famiglie

A Monza, un ex centro Rai si trasforma in un hospice pediatrico chiamato “Casa dei Sogni”, per offrire cure e conforto a bambini e famiglie. La decisione deriva dalla volontà di riqualificare un edificio storico nel Parco di Monza, che per anni ha ospitato il centro di controllo della Rai, e di dedicare quella struttura al supporto dei più piccoli. Ora, l’area si prepara a diventare un punto di riferimento per le famiglie che cercano assistenza e accoglienza in un ambiente sereno.

Monza, un ex centro Rai rinasce come Casa dei Sogni: l’hospice pediatrico nel cuore del parco. Il Parco di Monza accoglierà “La Casa dei Sogni”, un hospice pediatrico di eccellenza che sorgerà nell’edificio che per decenni ha ospitato il centro di controllo Rai. Un progetto, frutto di una concessione di 40 anni, destinato a offrire cure specializzate e un ambiente protettivo ai bambini malati e alle loro famiglie, trasformando uno spazio dedicato alla tecnologia in un luogo di speranza e accoglienza. Dalla tecnologia all’accoglienza: la genesi del progetto. La riqualificazione dell’ex centro Rai rappresenta una svolta significativa per il Parco di Monza e per l’offerta di servizi sanitari nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un hospice pediatrico nell’ex Centro di Controllo Rai del Parco di Monza. “Non un luogo di fine ma di vita”L’ex Centro di Controllo RAI di Gio Ponti nel Parco di Monza diventerà un hospice pediatrico, perché il Comune ha deciso di riqualificare l’edificio per offrire un nuovo spazio dedicato ai bambini malati.

L'ex centro Rai del Parco che diventa un hospice pediatrico e il futuro incerto della Villa RealeL’ex centro Rai nel Parco di Monza è stato confermato come futura sede di un hospice pediatrico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.