Monza è un tour de force Test col Forte dei Marmi

L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha vinto contro il Follonica, dimostrando di essere in forma, e questo risultato arriva in un momento di grande impegno. La squadra si prepara ora a un ciclo intenso di partite, con quattro incontri in dieci giorni, tra cui il prossimo contro il Forte dei Marmi.

Il ritorno al successo casalingo a spese del Follonica arriva al punto giusto. Perché l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar è ora atteso da una fase di superlavoro, con 4 partite in 10 giorni. Si inizia domani sera con il recupero della 18esima giornata: l’Hrcm affronterà al PalaForte (ore 20.45) il Forte dei Marmi. Sabato, invece, il quintetto monzese sarà a Breganze per la sfida della 20esima giornata. Farà poi rotta verso Valdagno martedì 24 febbraio (recupero del 16esimo turno), per infine tornare al PalaSomaschini venerdì 27: in questo caso l’avversario sarà il Sarzana. Un periodo a tutto gas che la squadra allenata da Ivan Jaquierz (squalificato per una giornata e perciò venerdì guidata in panchina dal vice Beppe Farinola ) affronterà con il morale confortato dalla vittoria per 6-1 sull’ Innocenti Costruzioni Follonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

