Montopoli lavori sull' acquedotto a Marti | al via la sostituzione di 700 metri di condotta

Acque ha iniziato i lavori sulla rete idrica di Marti, a Montopoli, perché una condotta vecchia rischiava di cedere. La sostituzione di 700 metri di tubature si inserisce nel progetto Digital4Zero, che mira a modernizzare le infrastrutture idriche grazie ai fondi del PNRR. Gli operai stanno già lavorando per installare le nuove condotte lungo via Mazzana, nel tentativo di prevenire future perdite e interruzioni.

Nuovo intervento sull’acquedotto nel comune di Montopoli in Val d’Arno: Acque ha avviato i lavori per il risanamento di un tratto di rete idrica in via Mazzana, nella frazione di Marti, nell’ambito di Digital4Zero, progetto co-finanziato dal PNRR dedicato alla digitalizzazione delle reti e alla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Concluso l'intervento sull'acquedotto di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per un servizio più efficiente Montopoli Valdarno: inaugurate la palestra e la mensa della scuola primaria di Marti Oggi a Montopoli Valdarno, la scuola primaria di Marti ha aperto le nuove strutture grazie a un intervento finanziato dal Comune, che ha migliorato gli spazi dedicati all’attività fisica e alla mensa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Acque, lavori nella frazione di Marti: sostituiti 700 metri di condotteNuovo intervento sull’acquedotto nel comune di Montopoli in Val d’Arno: Acque ha avviato i lavori per il risanamento di un tratto di rete idrica in via ... gonews.it ARCHEOLOGIA, SCOPERTO ANTICO ACQUEDOTTO A MONTOPOLI DI SABINA (1)Roma, 3 feb - Scoperto un importante acquedotto di epoca romana all’interno della Villa dei Casoni, nel territorio di Montopoli di Sabina in provincia di Rieti. L’importante ritrovamento si deve all’a ... 9colonne.it Sulla #FiPiLi per lavori 1 km di coda tra Pontedera est e Montopoli in direzione Firenze #viabiliTOS x.com Una settimana di lavori notturni sulla fipili dopo le piogge incessanti dei giorni scorsi. Interessato il tratto di Montopoli. Si sono aperti crateri e voragini. C'è un problema di sicurezza, dicono i pendolari. www.rai.it/tgrtoscana Maria Serena Wiedentritt facebook