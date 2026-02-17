Montesecco, colline di Grottammare, è stata bonificata per costruire un hotel di lusso, causando lo smantellamento di numerosi piccoli tralicci di trasmissione. La società ‘Montesecco srl’ ha infatti trasferito tutte le frequenze sulla nuova torre alta 52 metri, che ora domina il paesaggio. Un intervento che ha trasformato radicalmente il panorama della zona.

Tutte le frequenze di trasmissione che erano disseminate in una miriade di piccoli tralicci sulla panoramica collina di Montesecco, a Grottammare, sono state trasferite sulla grande torre di 52 metri realizzata dalla società ‘Montesecco srl’. La conferma arriva dal portavoce dell’azienda Eugenio Patassi: "Anche l’ultimo ripetitore, che era rimasto più a lungo sul proprio traliccio, di recente è passato sulla torre. Sul lastrico solare sono rimasti solo i pali che saranno rimossi appena possibile". Si è trattato di un investimento di 600 mila euro necessario per bonificare la collina e renderla disponibile per la realizzazione di un hotel SPA a 5 stelle che dovrebbe essere realizzato da un gruppo d’imprenditori proprietari di 13 alberghi di pregio in Italia, da Milano a Roma, da Forte dei Marmi alla costa Adriatica, un paio anche nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montesecco, collina ’bonificata’ per fare posto all’hotel di lusso

