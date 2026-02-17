Monster Hunter Stories 3 | Twisted Reflection lo abbiamo provato ed è un super JRPG!

Capcom ha fatto provare a noi e ad altri giornalisti il nuovo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che uscirà il 13 marzo. Il gioco è il terzo capitolo di uno spin-off RPG ambientato nel mondo di Monster Hunter. Abbiamo testato una buona parte dell’inizio e ci siamo divertiti molto. La nostra esperienza ha mostrato che il gioco mantiene le caratteristiche che rendono speciale questa serie, anche con alcune novità. Capcom continua a lanciare giochi che attirano l’attenzione dei fan, dimostrando di essere in forma.

Capcom ci ha dato la possibilità di mettere le mani su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il prossimo capitolo, in uscita il 13 marzo, della serie spin off RPG ambientata nell’universo dei celebri Monster Hunter! Abbiamo così giocato una porzione non indifferente della parte iniziale, che ci ha lasciati piacevolmente colpiti e conferma quel che già sapevamo da tempo: sono anni d’oro quelli recenti di Capcom, che pare inanellare un successo dietro l’altro. E pensate che nel panorama più ampio la serie MH Stories non è nemmeno il titolo più atteso della compagnia. Ciononostante, è stato evidentemente confezionato con grande cura, tanto per il materiale originale, quanto come “sequel” originale e dall’identità sempre più marcata. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, lo abbiamo provato ed è un super JRPG! Monster Hunter: nuova competizione di alto profilo mette a confronto orizzon hunter e cacciatori tradizionali Da febbraio 2026, il mondo dei videogiochi si prepara a una novità importante. Abbiamo provato le Asics Megablast, le scarpe da corsa super ammortizzate e super veloci Abbiamo testato le Asics Megablast, scarpe da corsa caratterizzate da un’ottima ammortizzazione e un’elevata velocità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Monster Hunter Stories 3: abbiamo provato il nuovo JRPG di Capcom ed è più maturo di quanto sembri; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la prova dello spin-off che punta sempre più in alto; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | Provato; Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection: uno spin-off diventato grande. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la prova dello spin-off che punta sempre più in altoNegli ultimi anni Capcom sembra non sbagliare un colpo: anche i titoli meno riusciti restano comunque prodotti solidi, mentre la maggior parte delle uscite si muove stabilmente tra l’ottimo e il capol ... it.ign.com Monster Hunter Stories 3 provato, la svolta che aspettavamoMonster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sembra voler compiere il passo definitivo verso la maturità, diventando complementare alla serie principale. spaziogames.it PlayStation Italia. . Scopri cosa significa essere un Rider nel mondo di Monster Hunter Stories in questo viaggio tra le avventure passate e ciò che ti attende in Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, in arrivo il 13 marzo! - facebook.com facebook