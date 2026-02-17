Mobilità allarme Casilino | stop Roma?Pantano e caos trasporti
Il quartiere Casilino rischia di rimanere isolato a causa della sospensione delle linee di trasporto, provocando un forte disagio tra i pendolari. Mussolini e Maritato di Forza Italia hanno chiesto un incontro pubblico per affrontare la situazione, mentre Roma?Pantano segnala che almeno 50mila persone nel quadrante est potrebbero essere costrette a trovare alternative per arrivare a lavoro o a scuola.
Mussolini e Maritato (FI) chiedono un tavolo pubblico sulla sospensione della Roma?Pantano: 50mila utenti a rischio paralisi nel quadrante est. “L’avvio dei lavori della ferrotranviaria G, con gara prevista a marzo e apertura dei cantieri a giugno, comporterà la sospensione della ferrovia Roma-Pantano per almeno 3 anni e mezzo.” Cosi esordiscono in una nota la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini e il presidente della Commissione Roma Sviluppo e Smart City di FI, Michel Emi Maritato. “Parliamo di un servizio fruito giornalmente da circa 50.000 utenti che, in assenza di un cronoprogramma certo dei lavori imputabile alla più che probabile riduzione dello stanziamento originario di 213 milioni di euro già a partire da aprile, rischia di essere sospeso per un tempo superiore rispetto a quello preventivato, creando una vera e propria paralisi della mobilità nel quadrante est della Capitale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendario
A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.
Caos trasporti e maltempo, treni e circolazione sospesa sulla Roma-Pescara. Allagato lo svincolo per l’A24
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione sulla linea Roma-Pescara è temporaneamente sospesa, con ritardi sui treni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Stop alla mobilità sanitaria, de Pascale non arretra: «Nessun egoismo, così però non va». Il ministro Schillaci: «Più soldi? Vanno usati bene»Il giorno dopo aver sganciato la «bomba» politica sulla sostenibilità economica della mobilità sanitaria, ieri il presidente Michele de Pascale è tornato su una questione tanto spinosa quanto urgente ... corrieredibologna.corriere.it
Mobilità in sharing al palo più richieste e meno mezzi. Dal 2025 è allarme rincariAuto, motorini, monopattini e bici in condivisione, per lo più elettrici, erano dovunque e dovunque venivano lasciati. Invece adesso trovarli è più difficile. Nelle grandi città italiane ci sono meno ... corriereadriatico.it
Italrugby subito ok nel Sei Nazioni, Scozia battuta per 18-15 ROMA (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Sul prato dell’Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli a - facebook.com facebook