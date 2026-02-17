Il quartiere Casilino rischia di rimanere isolato a causa della sospensione delle linee di trasporto, provocando un forte disagio tra i pendolari. Mussolini e Maritato di Forza Italia hanno chiesto un incontro pubblico per affrontare la situazione, mentre Roma?Pantano segnala che almeno 50mila persone nel quadrante est potrebbero essere costrette a trovare alternative per arrivare a lavoro o a scuola.

Mussolini e Maritato (FI) chiedono un tavolo pubblico sulla sospensione della Roma?Pantano: 50mila utenti a rischio paralisi nel quadrante est. “L’avvio dei lavori della ferrotranviaria G, con gara prevista a marzo e apertura dei cantieri a giugno, comporterà la sospensione della ferrovia Roma-Pantano per almeno 3 anni e mezzo.” Cosi esordiscono in una nota la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini e il presidente della Commissione Roma Sviluppo e Smart City di FI, Michel Emi Maritato. “Parliamo di un servizio fruito giornalmente da circa 50.000 utenti che, in assenza di un cronoprogramma certo dei lavori imputabile alla più che probabile riduzione dello stanziamento originario di 213 milioni di euro già a partire da aprile, rischia di essere sospeso per un tempo superiore rispetto a quello preventivato, creando una vera e propria paralisi della mobilità nel quadrante est della Capitale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mobilità, allarme Casilino: stop Roma?Pantano e caos trasporti

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione sulla linea Roma-Pescara è temporaneamente sospesa, con ritardi sui treni.

