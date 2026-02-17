Mo | Semenzato Nm ' meglio osservatori che spettatori'
Martina Semenzato, deputata di Noi Moderati, ha criticato il modo in cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato le comunicazioni sul Board of Peace alla Camera, sostenendo che è preferibile osservare da vicino piuttosto che limitarsi a guardare passivamente. La sua dichiarazione arriva dopo aver ascoltato le spiegazioni sul ruolo internazionale dell’Italia in materia di pace e sicurezza, evidenziando l'importanza di un ruolo attivo e consapevole.
Cnpr forum: "Equità e sviluppo, il ruolo della politica nella crescita". Semenzato (NM): "Equità non si mascheri da assistenzialismo"Durante il forum Cnpr, Semenzato (NM) ha spiegato che l’equità deve essere considerata un elemento chiave per la crescita del Paese, non solo una questione morale.
Legge di bilancio, Semenzato: «Manovra equilibrata che investe nel futuro»Martina Semenzato, deputata di Coraggio Italia, valuta positivamente la legge di bilancio approvata a dicembre.