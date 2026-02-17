Elly Schlein critica le parole di Tajani, accusandolo di ignorare le reali scelte dell’Italia. La leader del Partito Democratico sottolinea che il nostro Paese si comporta diversamente rispetto ad altri, rimanendo in disparte come osservatore. Schlein evidenzia che, in questa situazione, l’Italia avrebbe potuto semplicemente rifiutarsi, come hanno fatto molte nazioni europee, e mantenere una posizione ferma. La sua osservazione mette in discussione la mancanza di decisione decisa da parte del governo.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Tajani lei dice che non ci sono alternative. Ma allora perchè l'Italia è l'unica osservatrice? L'alternativa era dire di no e tenere la schiena dritta come hanno fatto gli altri Paesi europei". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

© Iltempo.it - **Mo: Schlein, 'no alternativa? Era dire di no e tenere la schiena dritta'**

