Mo | Schlein ' eludere la Costituzione è come violarla' **

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Eludere la Costituzione è come violarla. Partecipare alla riunione del Board of Peace è una scelta politica". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

**Mo: Schlein, 'no a grande Paese come Italia in Board of peace, per fortuna c'è Costituzione'**In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Schlein evidenziano il ruolo della Costituzione italiana nel mantenere l'autonomia nazionale.

Mo: Amendola, 'su Board of Peace governo fuori da Costituzione'Mo: Amendola denuncia che Trump ha creato il Board of Peace per formare una società privata di diritto internazionale.

