Mo | Montaruli ' M5S chiarisca su vicinanza con soggetti pericolosi'

Il deputato del Movimento 5 Stelle, Montaruli, ha chiesto chiarimenti sul rapporto tra il partito e soggetti sospettati di collegamenti con Hamas, dopo che il giornale 'Il Giornale' ha pubblicato dettagli di un’indagine della Procura di Genova. La notizia ha attirato l’attenzione sui possibili legami tra alcuni militanti del movimento e gruppi considerati pericolosi. In particolare, sono emerse conversazioni e incontri che sollevano dubbi sulla posizione ufficiale del partito in merito a questa vicenda.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Le ultime rivelazioni dall'inchiesta della Procura di Genova sulla presunta rete italiana legata ad Hamas, pubblicati da 'Il Giornale', sollevano gravi interrogativi sul Movimento 5 Stelle. Dalle intercettazioni emergerebbe che soggetti indagati per finanziamento al terrorismo avrebbero definito quali 'cari amici' esponenti del M5S, tra cui la deputata Stefania Ascari e l'ex deputato Alessandro Di Battista. Avrebbero discusso con l'ex deputato Davide Tripiedi del trasferimento di fondi verso Gaza. Se confermate, queste vicinanze rappresenterebbero un rischio serio per la sicurezza nazionale e metterebbero in luce una preoccupante vicinanza tra soggetti pericolosi e figure politiche del partito guidato da Giuseppe Conte.