Mo | Montaruli ' M5S chiarisca su vicinanza con soggetti pericolosi'

La senatrice Montaruli ha chiesto al Movimento 5 Stelle di fare chiarezza sulla loro vicinanza con soggetti ritenuti pericolosi, dopo che le indagini della Procura di Genova hanno rivelato una presunta rete italiana collegata ad Hamas. Secondo quanto riportato da 'Il Giornale', le indagini hanno portato alla luce elementi che coinvolgerebbero alcuni membri del movimento in rapporti sospetti. La richiesta di Montaruli arriva in un momento in cui si intensificano le polemiche sui legami tra il partito e soggetti con passato controverso. Un dettaglio che emerge dalle carte dell'inchiesta riguarda incontri riservati che avrebbero aliment

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Le ultime rivelazioni dall'inchiesta della Procura di Genova sulla presunta rete italiana legata ad Hamas, pubblicati da 'Il Giornale', sollevano gravi interrogativi sul Movimento 5 Stelle. Dalle intercettazioni emergerebbe che soggetti indagati per finanziamento al terrorismo avrebbero definito quali 'cari amici' esponenti del M5S, tra cui la deputata Stefania Ascari e l'ex deputato Alessandro Di Battista. Avrebbero discusso con l'ex deputato Davide Tripiedi del trasferimento di fondi verso Gaza. Se confermate, queste vicinanze rappresenterebbero un rischio serio per la sicurezza nazionale e metterebbero in luce una preoccupante vicinanza tra soggetti pericolosi e figure politiche del partito guidato da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Montaruli, 'M5S chiarisca su vicinanza con soggetti pericolosi' Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal'Mo Montaruli esprime solidarietà a Giulia Sorrentino, criticando l’attacco subito in seguito alle sue inchieste sulla galassia pro-Pal. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mo: Montaruli, 'M5S chiarisca su vicinanza con soggetti pericolosi'Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Le ultime rivelazioni dall'inchiesta della Procura di Genova sulla presunta rete italiana legata ad Hamas, pubblicati da 'Il Giornale', sollevano gravi interrogativi sul M ... iltempo.it