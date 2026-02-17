Mo: Mollicone denuncia rapporti opachi che minacciano la sicurezza, dopo aver letto le ultime intercettazioni pubblicate da 'Il Giornale' che rivelano collegamenti sospetti tra alcuni interlocutori e ambienti poco trasparenti.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Da quanto emerge dall'inchiesta giornalistica de 'Il Giornale', arricchita oggi dalla pubblicazione di nuove intercettazioni, si delinea un panorama inquietante, che merita un approfondimento immediato e rigoroso in ogni sede competente”. Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera. “Dalle intercettazioni pubblicate, sembra emergere -aggiunge- un legame strutturale e preoccupante tra esponenti della sinistra istituzionale e figure vicine a organizzazioni radicali. Destano profondo sconcerto i passaggi in cui Sulaiman Hijazi, braccio destro di Mohammad Hannoun –quest'ultimo già al centro di indagini per il finanziamento al terrorismo– definirebbe l'ex deputato Alessandro Di Battista e la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari come ‘cari amici'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Mollicone, 'fare piena luce su rapporti opachi che minacciano sicurezza'

