Il ministro degli Esteri, Tajani, ha suscitato polemiche perché non ha fornito dettagli sulla presenza italiana al nuovo consiglio di pace, nato sotto l’influenza di Donald Trump. La sua assenza di spiegazioni lascia spazio a dubbi sul ruolo del nostro paese in un organismo che sembra legato esclusivamente all’ex presidente americano, ormai fuori dalla Casa Bianca. La mancanza di chiarezza si nota anche nel fatto che Tajani non ha spiegato cosa sia esattamente questo organismo, nato come diretta emanazione di Trump e che ora, secondo alcuni, si muove senza una linea chiara.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Nelle sue comunicazioni, Tajani non ci ha detto nulla sulla partecipazione dell'Italia a questo consiglio di pace: avremmo voluto sentire un ministro degli Esteri che chiariva che cos'è questo organismo che nasce come emanazione diretta di Trump, nemmeno della sua amministrazione Trump, visto che ne è presidente a vita oltre il termine del proprio mandato presidenziale". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell'aula di Montecitorio sulle comunicazioni del ministro Tajani. "Trump decide chi può starci e chi no, decide che serve 1 miliardo per sedersi, ha ritirato l'invito al governo canadese che si era permesso orgogliosamente di ribadire quali sono i fondamenti della democrazia liberale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Magi, 'governo senza linea, scodinzola dietro a Trump'

