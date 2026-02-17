Mo | 1 bambino palestinese morto e 2 feriti in esplosione in Cisgiordania

Un bambino palestinese è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti a causa di un’esplosione vicino a un poligono militare in Cisgiordania. L’incidente si è verificato quando un ordigno inesploso, presumibilmente lasciato dall’esercito israeliano, è improvvisamente detonato durante una giornata di passaggio nella zona. La scoperta dell’esplosivo ha attirato i residenti del villaggio, che hanno assistito alla scena di un’esplosione improvvisa e violenta.

Ramallah, 17 feb. (Adnkronos) - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e altri due feriti nello scoppio, apparentemente causato da ordigni inesplosi delle Idf, avvenuto nei pressi di un poligono di tiro militare nella valle del Giordano. Le forze israeliane sono state inviate sul posto. Secondo le prime informazioni, i bambini erano entrati in una zona di tiro dell'esercito e stavano giocando con l'ordigno quando questo è esploso.

Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania'Nella notte, le forze dell'Idf hanno sparato e ucciso un palestinese che aveva lanciato pietre contro l’esercito nei pressi di Al-Lubban ash-Sharqiya, in Cisgiordania.

