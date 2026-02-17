Mistero ad Atene | trovata morta la produttrice della serie Tehran

Dana Eden, produttrice e creatrice della serie israeliana “Tehran”, è stata trovata morta domenica in un albergo di Atene. La sua morte è stata scoperta poco dopo che gli agenti hanno trovato il suo corpo senza vita nella stanza, lasciando molti a chiedersi cosa possa aver causato questa tragedia improvvisa. La serie, apprezzata a livello internazionale, continua a essere un punto di riferimento nel genere spionaggio.

Trovata domenica senza vita in un albergo di Atene Dana Eden, la produttrice e creatrice della serie israeliana "Tehran", un telefilm di spionaggio trasmesso dall'emittente dello Stato ebraico Kan 11 e distribuita nel mondo da Apple tv. La donna si trovava nell'albergo di Atene dal 4 febbraio per supervisionare le riprese della quarta stagione della serie. La decisione di girare lo spy thriller ad Atene come sostituto di Teheran era stata presa proprio da Eden che aveva visitato la Grecia durante una vacanza con la famiglia ed era rimasta impressionata dalla somiglianza tra le due città. Secondo le ricostruzioni fornite dai media greci, il primo ad entrare nella stanza dell'hotel in cui alloggiava la donna 52enne sarebbe stato suo fratello.