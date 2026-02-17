Mister Conte con la famiglia ' Al 53' del ristoratore casertano | FOTO
Mister Conte ha incontrato la famiglia ‘Al 53’ di un ristoratore di Caserta, portando con sé un gesto di vicinanza. Angelo Martino, proprietario del ristorante ‘Al 53’ a Napoli, ha spiegato che l’incontro è stato semplice e ha rafforzato i legami tra le due comunità. Martino ha anche aggiunto che il ristorante, molto frequentato dai napoletani, ha visto un aumento di clienti dopo questa visita.
Un incontro all’insegna della semplicità e dei valori familiari, più che dei riflettori. A raccontarlo è Angelo Martino, originario di Casal di Principe e titolare del ristorante ‘Al 53’ in piazza Dante a Napoli, una delle più importanti e rinomate attività commerciali della città partenopea, che nei giorni scorsi ha avuto il piacere di ospitare l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, insieme alla sua famiglia. Un momento conviviale che Martino descrive con parole cariche di stima e riconoscenza: “È stato un vero piacere accogliere Antonio Conte con la sua splendida famiglia. Una visita che ci ha fatto davvero piacere”.🔗 Leggi su Casertanews.it
Famiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore. Le foto della nuova dimora
Dottor Scott e Mister Conte: McTominay che ricordava gli assenti del Napoli, sembrava Conte, parlava come lui
In un’intervista post-partita, Scott ha richiamato l’attenzione ricordando gli assenti del Napoli e ha affermato: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pranzo con la famiglia per mister Conte: regalo speciale ricevuto dal tecnico azzurro; Napoli, Alisson Santos: Un sogno essere qui, con Conte sto imparando tanto; Tazzina storica del Gambrinus in omaggio a Conte; Alisson entusiasta: Napoli, è un sogno essere qui. Poi parla di Conte.
Mister Conte con la famiglia 'Al 53' del ristoratore casertano | FOTOUn incontro all’insegna della semplicità e dei valori familiari, più che dei riflettori. A raccontarlo è Angelo Martino, originario di Casal di Principe e titolare del ristorante ‘Al 53’ in piazza Dan ... casertanews.it
Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?La prima volta che Antonio Conte ospitò il collega Gian Piero Gasperini fu in occasione di Juventus-Genoa 2-0 del 2013-2014. L’ultima la. tuttomercatoweb.com
Pranzo in famiglia per Mister Conte! L'allenatore azzurro, con la moglie Elisabetta e sua figlia Vittoria, ha pranzato nel noto ristorante al centro storico @Ristorante al 53 facebook
La reazione finale di mister Antonio Conte al triplice fischio di Massa è un po' quella di tutti noi #SSCNapoli #GenoaNapoli #AntonioConte x.com