Mirza Alibegovic | La nostra competitività è stata costante fin ' inizio

Mirza Alibegovic ha affermato che la squadra ha mantenuto una buona competitività fin dall'inizio della stagione, anche grazie agli sforzi fatti durante le sessioni di allenamento. Quest’anno, il team si concentra molto sulla preparazione fisica, cercando di migliorare la resistenza in vista delle sfide più impegnative. Con questa strategia, i giocatori cercano di restare concentrati e pronti per puntare alla Final Eight del 2026.

In vista della principale fase decisiva, Mirza Alibegovic ha tratteggiato un quadro della stagione, ricordando come l’avvio sia stato contrassegnato da scetticismo ma anche da una crescita costante. La squadra ha chiuso l’andata tra le prime otto, dimostrando solidità e competitività nonostante partite serrate contro avversarie di spicco come Milano e Bologna, in cui l’esito è stato deciso dall’ultimo tiro. La narrazione delle prime settimane pone al centro la capacità di trasformare un giudizio iniziale favorevole in continuità di rendimento. Non è sufficiente considerare solo il budget: il valore di una formazione emerge dall’insieme di scelte mirate sul mercato e dalla presenza di figure giuste nello spogliatoio e nel gruppo dirigenziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

