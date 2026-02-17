L’avvocato e arbitro di calcio, La Penna, ha denunciato alla polizia postale le minacce di morte ricevute dopo aver espulso Kalulu durante la partita Inter-Juve. La motivazione delle minacce deriva dalla decisione sul campo, che ha scatenato l’ira di alcuni tifosi. Tra gli insulti, anche commenti rivolti alla famiglia dell’arbitro, che ha deciso di rivolgersi alle autorità per tutelare sé stesso e i suoi cari. La polizia ha aperto un’indagine per identificare i responsabili.

Una raffica di pesanti insulti e minacce di morte. L’arbitro Federico La Penna finisce nel mirino degli hater dopo Inter-Juve. Frasi come "ti accoltello per strada", "ti uccido", "sappiamo dove abiti". Parole che in alcuni casi hanno riguardato anche moglie e figli, allarmando il 43enne romano che di professione fa l’avvocato. La Penna ha presentato una denuncia alla polizia postale di Roma che ha avviato accertamenti per stabilire le responsabilità. Sotto la lente finiranno perciò tutti i messaggi di minacce e denigratori rivolti a lui e ai suoi familiari. Intanto la Procura della Capitale è in attesa della denuncia presentata dall’arbitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minacce di morte dopo il rosso a Kalulu: La Penna presenta una denuncia, indagine aperta

Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto messaggi intimidatori sui social, a causa delle decisioni prese durante la partita Inter-Juventus di domenica scorsa.

Kalulu e Bastoni hanno ricevuto minacce di morte dall’arbitro La Penna, che ha deciso di denunciarle pubblicamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.