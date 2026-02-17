Minacce a La Penna la Polizia gli da un consiglio per la sua salvaguardia Ecco di cosa si tratta
La Penna ha ricevuto minacce e la Polizia gli ha suggerito alcune misure di sicurezza. La minaccia, proveniente da un individuo sconosciuto, è stata segnalata dopo che l’arbitro aveva annunciato il proprio ritiro dalle partite ufficiali. La Polizia ha raccomandato a La Penna di evitare zone isolate e di usare percorsi diversi quando si sposta, per ridurre il rischio di ulteriori intimidazioni.
Minacce a La Penna, le forze dell’ordine gli hanno dato un consiglio per la sua salvaguardia. Ecco di che cosa si tratta. La Juventus osserva con preoccupazione l’escalation di tensione successiva alla sfida di San Siro. Al centro della tempesta c’è Federico La Penna, l’arbitro della gara, che sta vivendo giorni complicati a causa delle gravi minacce ricevute sui social network. Tutto nasce dalle feroci polemiche scaturite dall’espulsione di Kalulu, inesistente e che ha condizionato il derby d’Italia. QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVE Come riportato da Il Messaggero, la situazione ha richiesto misure cautelari immediate: i vertici dell’ AIA e le forze dell’ordine hanno suggerito al direttore di gara di evitare i luoghi affollati per scongiurare il rischio di essere riconosciuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Alessandro Bastoni e Federico La Penna hanno ricevuto minacce di morte sui social, dopo le polemiche nate durante la partita tra Inter e Juventus.
L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e questo lo ha spinto a rivolgersi alla polizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
