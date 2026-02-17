Milleproroghe Ordini infermieri | Bene emendamento su deroghe incompatibilità

L’Ordine degli infermieri ha accolto con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe, deciso dalle commissioni della Camera, che permette agli infermieri pubblici di lavorare oltre l’orario senza rischiare incompatibilità. La modifica, proposta dalla deputata della Lega Simona Loizzo, estende questa possibilità fino alla fine del 2027, aggiungendo un’ulteriore flessibilità nel settore sanitario. La misura mira a rispondere alle esigenze di carenza di personale e a favorire un miglior servizio ai cittadini.

(Adnkronos) – "L'emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma della deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari sociali Simona Loizzo, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, che estende fino al 31 dicembre 2027 la facoltà per gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale di prestare attività professionale fuori dall'orario di servizio, derogando alle norme sull'incompatibilità, è una misura di buonsenso e un segnale di attenzione fondamentale per la tenuta del sistema". Così in una nota la Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanità, Magi (Sumai): “Bene Milleproroghe su scudo penale, ora sistema come Rca Auto”Il decreto Milleproroghe approvato dal Governo proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per i professionisti sanitari, limitando la responsabilità penale in caso di colpa grave in situazioni di carenza di personale.

Milleproroghe, Ciriani: "Emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni"Il governo ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe che riguarda i medici ospedalieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.