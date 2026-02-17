A Milano, gli ingegneri lanciano il progetto Donna per promuovere le pari opportunità nelle professioni tecniche, rispondendo alla mancanza di rappresentanza femminile nei settori STEM. L'iniziativa mira a coinvolgere università, aziende e enti pubblici per creare programmi concreti di formazione e mentoring rivolti alle donne, con l’obiettivo di cambiare le abitudini e le percezioni sul ruolo femminile nel mondo tecnico.

Milano, 17 feb. (AdnkronosLabitalia) - Costruire una cultura concreta delle pari opportunità nelle professioni tecniche, mettendo in dialogo istituzioni, mondo accademico e sistema produttivo. Con questo obiettivo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano promuove 'Progetto donna', l'evento in programma il venerdì 20 febbraio 2026 a Palazzo Isimbardi, dedicato al tema dell'equità di genere nelle professioni tecniche e scientifiche e al rafforzamento della presenza femminile nei ruoli tecnici e decisionali. "Promuovere le pari opportunità nelle professioni tecniche significa rafforzare la qualità del sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, ingegneri: "'Progetto donna' su pari opportunità nelle professioni tecniche"

Professioni, Cni: su riforma ingegneri a confronto con ministro Calderone

PNRR asili nido, nelle Marche completato solo un progetto su 85. Cgil: «Scadenza a giungo 2026, rischiamo di perdere opportunità»Nelle Marche, su 85 progetti relativi a asili nido e scuole dell’infanzia finanziati dal PNRR, solo uno, quello di Osimo, è stato completato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.