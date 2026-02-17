Milano ingegneri | ' Progetto donna' su pari opportunità nelle professioni tecniche
A Milano, gli ingegneri lanciano il progetto Donna per promuovere le pari opportunità nelle professioni tecniche, rispondendo alla mancanza di rappresentanza femminile nei settori STEM. L'iniziativa mira a coinvolgere università, aziende e enti pubblici per creare programmi concreti di formazione e mentoring rivolti alle donne, con l’obiettivo di cambiare le abitudini e le percezioni sul ruolo femminile nel mondo tecnico.
Milano, 17 feb. (AdnkronosLabitalia) - Costruire una cultura concreta delle pari opportunità nelle professioni tecniche, mettendo in dialogo istituzioni, mondo accademico e sistema produttivo. Con questo obiettivo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano promuove 'Progetto donna', l'evento in programma il venerdì 20 febbraio 2026 a Palazzo Isimbardi, dedicato al tema dell'equità di genere nelle professioni tecniche e scientifiche e al rafforzamento della presenza femminile nei ruoli tecnici e decisionali. "Promuovere le pari opportunità nelle professioni tecniche significa rafforzare la qualità del sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
