Milano da demolire | vanno a processo la star Boeri Zucchi e un modello di città
Il giudice ha deciso di mettere sotto processo l’architetto Stefano Boeri, l’imprenditore Zucchi e altri coinvolti, accusandoli di aver promosso un progetto di Milano che molti considerano una
Rinvio a giudizio sul concorso della Bei, ma il filone porta con sé i guai di Bosconavigli. Il Comune non si costituisce parte civile. Milano, ma anche Tirana. I Navigli e l’Albania. I cantieri sotto casa e quelli oltre l’Adriatico. Il giro dell’archistar Stefano Boeri, oggi, non è più soltanto una mappa urbana: è una rete di relazioni professionali, incarichi incrociati e concorsi pubblici che, dopo oltre 15 anni di centralità assoluta, è finita sotto la lente della Procura di Milano. Un mondo che ha accompagnato - e in parte guidato - la trasformazione della città e che ora viene raccontato nei fascicoli giudiziari come un sistema compatto, continuo, dove pubblico e privato si sono incrociati molto (troppo) spesso. 🔗 Leggi su Laverita.info
Milano: architetti Boeri e Zucchi a processo per Beic (2)
L'architetto Stefano Boeri e l'urbanista Stefano Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche.
Bblioteca europea a Milano, Boeri e Zucchi andranno a processo
L’architetto Stefano Boeri e l’ingegnere Zucchi saranno giudicati in tribunale per il concorso della Biblioteca europea a Milano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Via Fauché, la mossa dei costruttori. Ricorso al Tar: no alla demolizione; Auto da demolire, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; L'ex asilo abbandonato (e demolito) dove sorgerà un giardino per gli abitanti; Milano sceglie il verde: al posto dell'ex asilo di via Betti nascerà un giardino progettato dai residenti.
Milano, Famiglie sospese: «Ordine di demolizione per le Residenze Lac al Parco delle Cave. Cantieri fermi tra pusher e degrado» facebook