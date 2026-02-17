Milano Cortina Trump valuta un blitz in Italia per la finale olimpica di hockey

Donald Trump ha deciso di arrivare in Italia se gli Stati Uniti si qualificano per la finale olimpica di hockey. La sua scelta nasce dalla speranza di assistere dal vivo alla partita decisiva, dopo aver seguito con interesse gli incontri finora. La possibilità di un suo intervento diretto ha già fatto discutere tra gli appassionati, anche perché il suo arrivo potrebbe attirare molta attenzione mediatica.

