Milano Cortina staffetta femminile di biathlon | Passler fuori nonostante il ricorso vinto
La FISI ha deciso di confermare la squadra di biathlon femminile per la staffetta di Anterselva, escludendo comunque Passler, che aveva vinto il ricorso contro la sua esclusione. Nonostante la vittoria in tribunale, l'atleta altoatesina non potrà partecipare alla gara. La decisione ha sorpreso molti, considerando che Passler aveva ottenuto il via libera legale. Tuttavia, l'organizzazione ha mantenuto la sua scelta finale, lasciando fuori Passler dalla lista ufficiale.
La FISI conferma Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi per la gara di Anterselva. L’altoatesina Passler esclusa definitivamente nonostante abbia vinto il ricorso La squadra italiana ha ufficializzato il quartetto che domani scenderà in pista ad Anterselva per la staffetta femminile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. Non ci sarà Rebecca Passler, inizialmente sospesa per positività al letrozolo e poi riammessa, ma rimasta fuori definitivamente dalle convocazioni. La decisione è stata comunicata dalla Federazione Internazionale Sport Invernali, che ha reso noto l’ordine di partenza della formazione azzurra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Definito il quartetto della staffetta femminile di biathlon. Esclusa Rebecca PasslerIl quartetto della staffetta femminile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026 è stato ufficializzato, e Rebecca Passler non figura tra le scelte.
Perché stato accolto il ricorso di Rebecca Passler, riammessa a Milano-CortinaRebecca Passler, la biatleta azzurra di Anterselva, è stata riammessa a Milano-Cortina dopo che il suo ricorso è stato accolto, permettendole di partecipare ai Giochi olimpici invernali.
