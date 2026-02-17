Milano-Cortina ricerche in aumento sui siti porno | i numeri e cosa è successo durante la cerimonia d’apertura

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, le ricerche sui siti porno sono aumentate notevolmente, probabilmente a causa dell’assenza di preservativi nel villaggio olimpico, che sono stati rapidamente esauriti e hanno spinto molti a cercare alternative online.

Archiviato il caso della mancanza di preservativi nel Villaggio olimpico con i condom letteralmente andati a ruba in poco tempo tanto da esserne richiesta una nuova fornitura, in concomitanza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si registra anche un forte aumento della ricerche sui siti porno. Le parole più ricercate. Nel dettaglio, a capire qual è la curva delle ricerche che si è impennata verso l’alto è stato Pornhub, tra i portali più famosi al mondo del settore. Nel dettaglio, il traffico nel nostro Paese ha avuto aumenti esponenziali con addirittura un +5.425% per quanto riguarda la parola chiave “winter olympics”, seguita da olympic village (oltre il 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, ricerche in aumento sui siti porno: i numeri e cosa è successo durante la cerimonia d’apertura Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui socialDurante la cerimonia di apertura di Milano Cortina, circola la voce che Mariah Carey potrebbe esibirsi in ‘Nel blu dipinto di blu’. Milano Cortina: cast di 1300 persone, i numeri della cerimonia d'apertura "monstre" senza precedentiQuesta sera allo Stadio San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi trascinano il turismo invernale: mete e alloggi più cercati; La fiamma olimpica scalda Cortina: durante le Olimpiadi boom delle ricerche di escort; Un progetto di ricerca di UniBg indaga l’impatto dei Giochi Olimpici sui territori coinvolti; Olimpiadi Milano-Cortina sostenibili. E la mobilità elettrica dov’è finita?. Milano Cortina 2026: i Giochi fermano (per un po’) anche Pornhub. Ma poi è boom di ricerche olimpicheLa cerimonia d'apertura ha provocato un crollo del traffico. Ma poi le parole chiave legate ai Giochi hanno fatto impennare le ricerche. Ecco tutti i dati Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ... tpi.it Milano Cortina 2026, volano ricerche a tema olimpico su Pornhub durante i GiochiKeyword olimpiche oltre il +5000%. Traffico in calo durante la cerimonia inaugurale, ma impennata di accessi nel capoluogo lombardo nel pomeriggio dell’apertura ... adnkronos.com Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026 Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello: sono loro i tre uomini jet dell’Italia del pattinaggio di velocità, gli autori della nona sinfonia d’oro azzurra i x.com